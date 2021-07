Life

Χωρίς την Λίντα Μπλερ ο νέος "Εξορκιστής"

Η πρώτη ταινία του νέου "Εξορκιστή" είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2023.

Η Λίντα Μπλερ δεν πρόκειται να επιστρέψει στην επερχόμενη κινηματογραφική τριλογία που ετοιμάζεται και η οποία θα βασίζεται στον «Εξορκιστή».

Αν και η Έλεν Μπέρστιν θα επαναλάβει το ρόλο της ως Κρις ΜακΝιλ στο νέο franchise, η κινηματογραφική της κόρη Μπλερ έγραψε στο Twitter: «Σε όλους τους θαυμαστές μου που ρωτούν για τη συμμετοχή μου στην επανεκκίνηση του "Εξορκιστή", από την πλευρά μου δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή ή την επανεμφάνιση του ρόλου μου». «Εύχομαι σε όλους όσοι συμμετάσχουν το καλύτερο και εκτιμώ την αφοσίωση και το πάθος που έχουν οι θαυμαστές για τον "Εξορκιστή" και τον ρόλο μου», συμπλήρωσε.

Στην κλασική ταινία τρόμου, που έκανε πρεμιέρα το 1973, η Μπλερ έπαιξε ένα νεαρό κορίτσι το οποίο κατέλαβε ένας δαίμονας. Ο «Εξορκιστής» υπήρξε η πρώτη ταινία τρόμου η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η Μπλερ αν και παραδέχτηκε ότι μίλησε με τους σεναριογράφους και τους παραγωγούς της νέας κινηματογραφικής σειράς του "Εξορκιστή" διευκρίνισε ότι «δεν έχω ιδέα για το έργο και δεν έχω εμπλακεί σε συνομιλία συμμετοχής. Με ενημέρωσαν απλώς, για να ξέρω, ότι θα κάνουν την ταινία».

