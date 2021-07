Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο Ανδρών: Στους “8” μετά τη νίκη επί της Ιαπωνίας

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση με τους Ιάπωνες, αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να… σφραγίσει το “εισιτήριο” της πρόκρισης.

Την πρόκριση στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο εξασφάλισε μαθηματικά η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών, χάρη στη δύσκολη νίκη της με 10-9 επί της Ιαπωνίας.

Με τους Καπότση και Γενηδουνιά (από τρία γκολ έκαστος) να δίνουν λύσεις σε κρίσιμα σημεία και τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεπέρασε τη σθεναρή αντίσταση των οικοδεσποτών και ανέβηκε στην κορυφή του Α΄ ομίλου με πέντε βαθμούς, όσους έχει και η Ιταλία.

Το ιδιότυπο στιλ παιχνιδιού των Ιαπώνων ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει κάποια προβλήματα στην εθνική, όπως άλλωστε είχε συμβεί και πριν πέντε χρόνια στο Ρίο, όταν η ελληνική ομάδα είχε χρειαστεί να κάνει την ανατροπή στην τελευταία περίοδο για να νικήσει 8-7. Το ανηλεές πρέσινγκ των Ιαπώνων δυσκόλεψε αρκετά την κυκλοφορία της μπάλας, τουλάχιστον όμως οι διεθνείς είχαν πολύ καλές επιστροφές και δεν δέχθηκαν κόντρες, ενώ η άμυνα στον παίκτη λιγότερο συνέχισε να είναι υποδειγματική (όπως στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά).

Παρότι Φουντούλης και Βλαχόπουλος φορτώθηκαν πολύ νωρίς με δύο ποινές, η εθνική προηγήθηκε 3-1 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου. Σε εκείνο το σημείο, όμως, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έχασαν για λίγο την αυτοσυγκέντρωσή τους και η Ιαπωνία, με δύο γκολ στην κόντρα και ένα στον παραπάνω (το πρώτο μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες) πέρασε μπροστά με 4-3. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 5-5, αλλά οι λύσεις για τον ομοσπονδιακό τεχνικό μειώθηκαν με την οριστική αποβολή για διαμαρτυρία του Αλέξανδρου Παπανστασίου, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στον πάγκο.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Φουντούλη να χάνει τετ-α-τετ στην κόντρα (είχε χάσει άλλο ένα ο Γενηδουνιάς στο πρώτο οκτάλεπτο) και τον Ινάμπα νε εξαιρετικό σουτ από την περιφέρεια να δίνει ξανά προβάδισμα στην ασιατική ομάδα. Παρά τον εμφανή εκνευρισμό από τον τρόπο παιχνιδιού των αντιπάλων και κάποια σφυρίγματα των διαιτητών, η εθνική αντέδρασε “σφίγγοντας” ξανά την άμυνά της και, με γκολ του Γενηδουνιά και του Καπότση, μπήκε με πλεονέκτημα (7-6) στο τελευταίο οκτάλεπτο. Ξανά ο Καπότσης στον παραπάνω ανέβασε τη διαφορά στα δύο γκολ, αλλά οι Ιάπωνες "απάντησαν" και το ματς έγινε... θρίλερ.

Από εξαιρετική ασίστ του Καπότση, ο Γενηδουνιάς πέτυχε το 9-8, 2΄51΄΄ πριν το τέλος, αλλά μετά την τρίτη ποινή του Βλαχόπουλου, ο Αράι ισοφάρισε στο 1΄13΄΄. Ο Μουρίκης κέρδισε αποβολή, ο Βλάχος πήρε τάιμ άουτ και ο Αργυρόπουλος "υπέγραψε" την ελληνική νίκη στα 32 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, αφού στην τελευταία τους επίθεση οι γηπεδούχοι υπέπεσαν σε φάουλ.

Επόμενη υποχρέωση της εθνικής πόλο ανδρών είναι το Σάββατο (13:50 ώρα Ελλάδας), με αντίπαλο την αδύναμη Νότια Αφρική.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 2-1, 3-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Κολόμβος (π.π.), 1-1 Ινάμπα (πέναλτι), 2-1 Γενηδουνιάς (π.π.), 3-1 Σκουμπάκης (φουνταριστός), 3-2 Γιοσίντα (κόντρα), Αντάτσι (κόντρα), 3-4 Αράι (π.π.), 4-4 Μουρίκης (φουνταριστός), 4-5 Αντάτσι (περιφέρεια), 5-5 Καπότσης (π.π.), 5-6 Ινάμπα (περιφέρεια), 6-6 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 7-6 Καπότσης (π.π.), 8-6 Καπότσης (π.π.), 8-7 Αντάτσι (περιφέρεια), 8-8 Αράκι (π.π.), 9-8 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 9-9 Αράι (π.π.), 10-9 Αργυρόπουλος (π.π.).

Η εθνική είχε 6/9 με παίκτη παραπάνω, 2 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Η Ιαπωνία είχε 3/12 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια και 2 στην κόντρα.

Αποβλήθηκε με αντικατάσταση για διαμαρτυρία (ενώ βρισκόταν στον πάγκο) ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, 49΄΄ πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Φουντούλης (5΄06΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Βλαχόπουλος (1΄31΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού) και ο Κόπου (47΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Καπότσης 3, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμβος 1, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος.

Ιαπωνία (Γιότζι Ομότο): Ταναμούρα, Αντάτσι 3, Κόπου, Σίγκα, Γιοσίντα 1, Σουζούκι, Σιμίζου, Τακάτα, Αράι 2, Ινάμπα 2, Οκάουα, Αράκι 1

