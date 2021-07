Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο νοσοκομείο εκτάκτως

Life

Εισαγωγή στον Ευαγγελισμό έκανε το πρωί της Πέμπτης ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Οι πρώτες πληροφορίες.

Στον Ευαγγελισμό εισήχθη το πρωί της Πέμπτης ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο καλλιτέχνης διεκομίστη εκτάκτως με υψηλό πυρετό και λοίμωξη του αναπνευστικού.

Το μοριακό τεστ για κορονοϊό, στο οποίο υπεβλήθη, βγήκε αρνητικό, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε πάθει έμφραγμα λίγο μετά το θάνατο του αδελφού του, Θάνου.

Τότε είχε νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εμφραγμάτων.

