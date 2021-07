Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ήττα και αποκλεισμός για Σάκκαρη – Τσιτσιπά

Δεν τα κατάφερε το ελληνικό δίδυμο που αποκλείστηκε στον προημιτελικό του μεικτού.

Το ελληνικό δίδυμο των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον προημιτελικό γύρο του μεικτού, στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ από τους Τζον Πιρς και Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) χάνοντας την ευκαιρία να μπει στη «ζώνη» των μεταλλίων κι ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τα σετ: 4-6, 6-4, 6-10

Στο πρώτο σετ τα δύο δίδυμα είχαν ισορροπία στα χτυπήματά τους και κράτησαν τα σερβίς τους στα πρώτα 9 γκέιμ. Εκεί όμως οι Αυστραλοί εκμεταλλεύτηκαν άριστα τα λάθη που έγιναν από την ελληνική πλευρά, έκαναν το πρώτο μπρέικ στο ματς και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ το ελληνικό δίδυμο ξεκίνησε ιδανικά, με τον Τσιτσιπά να «σπάει» το σερβίς του Πιρς, παίρνοντας το πρώτο γκέιμ. Ακολούθησε ένα «love game» με τέσσερα αναπάντητα χτυπήματα απ’ τους Αυστραλούς που έφεραν τους Τσιτσιπά/Σάκκαρη στο 2-0.

Οι Πιρς και Μπάρτι «απάντησαν» στο επόμενο γκέιμ (με τον Αυστραλό να σερβίρει), όμως οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ανέβασαν το σκορ στο 3-1 με σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Στα πέντε επόμενα γκέιμ οι δύο πλευρές «κράτησαν» το σερβίς τους (5-4 υπέρ της ελληνικής ομάδας), όμως στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έδειξε την κλάση του. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες βρέθηκαν πίσω με 0-30, ο 22χρονος πρωταθλητής με διαδοχικά εντυπωσιακά σερβίς (κι ένα καταπληκτικό σμας της Σάκκαρη στο 30-30), ανέτρεψε το σκορ, χάρισε το γκέιμ στην ελληνική πλευρά και ισοφάρισε σε 1-1.

Τα δύο δίδυμα οδηγήθηκαν σε τάι μπρέικ 10 πόντων με την Μπάρτι να κάνει το 1-0 και τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει σε 1-1. Η Σάκκαρη με ωραίο βολέ έκανε το 2-1, για να περάσουν εκ νέου μπροστά οι Αυστραλοί με άστοχο φόρχαντ του Τσιτσιπά και ωραίο βολέ του Πιρς. Ακολούθησε άστοχη επιστροφή του Πιρς (3-3), όμως στη συνέχεια οι Αυστραλοί έφτασαν στο 6-3 με διαδοχικούς πόντους από τον Πιρς και την Μπάρτι. Κι εκεί επί της ουσίας έγειραν υπέρ τους την πλάστιγγα...

Η Μπάρτι έκανε το 7-3 με βολέ, για να μειώσει η Σάκκαρη σε 7-4. Ο Πιρς ωστόσο, είχε βρει τρομερό ρυθμό και με άλλους δύο σερί πόντους ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 9-4, προσφέροντας πέντε ματς-μπολ στο δίδυμο απ’ την Αυστραλία. Τα πρώτα δύο «έσβησαν» από τον Τσιτσιπά (9-6), όμως οι Αυστραλοί δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη, πήραν τον 10ο πόντο τους και με 2-1 σετ προκρίθηκαν στα ημιτελικά του μεικτού, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Ρούμπλεφ και Παβλιουτσένκοβα.

