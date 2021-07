Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήριξη στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας είχε ο Πρωθυπουργός.

Τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του φαρμάκου με επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ έως το 2025 εξετάστηκαν στη συνάντηση που είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Θέλουμε τα καλύτερα φάρμακα στην καλύτερη τιμή. Η πολιτική που εφαρμόζουμε έχει ορατά αποτελέσματα. Στηρίξαμε και θα στηρίξουμε τον κλάδο της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας που επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Μπορούμε να βρούμε τη θέση που μάς αρμόζει στην παγκόσμια αγορά», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνάντησης.

«Η απόφαση που πήρατε το 2019 για τον συμψηφισμό των δαπανών για επενδύσεις με το clawback που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία, ήταν ένα success story και δικαιώθηκε απόλυτα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για επένδυση κεφαλαίων, που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος. Η κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων είναι η καλύτερη τις τελευταίες δεκαετίες», σημείωσε, στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕΝ, Θεόδωρος Τρύφων. Πρόσθεσε, δε, ότι προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο ύψους 1,2 δισ. ευρώ έως το 2025, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδια, θα δημιουργηθούν 12 νέα εργοστάσια, 32 νέες μονάδες παραγωγής και 56 νέες γραμμές παραγωγής.

Τονίστηκε, επίσης, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό να επιστρέψουν για να εργαστούν στην Ελλάδα και ότι σε κάποιους τομείς υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, ενώ αναφέρθηκε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με Pανεπιστήμια για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. Από την ΠΕΦ κατατέθηκαν, επίσης, προτάσεις που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην αύξηση των επενδύσεων.

Στη σύσκεψη από την πλευρά της κυβέρνησης μετείχαν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Από την ΠΕΦ συμμετείχαν ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος ΠΕΦ, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕΝ, ο Δημήτρης Δέμος, αντιπρόεδρος ΠΕΦ, δ/νων σύμβουλος Demo, ο Θεόδωρος Κωλέτης, αντιπρόεδρος ΠΕΦ και εντεταλμένος σύμβουλος της Pharmathen, o Νίκος Μπουφίδης, ταμίας ΠΕΦ, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Bennett, Medical PQ και Humana, o Άρης Μητσόπουλος, δ/νων σύμβουλος RAFARM, o Κωνσταντίνος Παναγούλιας, γενικός διευθυντής ΒΙΑΝ ΑΕ, o Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ και η Φαίη Κοσμοπούλου, γενική διευθύντρια ΠΕΦ.

