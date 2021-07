Κόσμος

Φωτιά στην Τουρκία: Νεκροί, εκκενώσεις και καταστροφές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η εικόνα στη νότια Τουρκία, όπου μαίνεται για δεύτερη μέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια δασική πυρκαγιά, η οποία μαίνεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη νότια Τουρκία, όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί και η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Πάνω από 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν καθώς είχαν ανάγκη από ιατρική φροντίδα ή υπέστησαν ζημιές οι περιουσίες τους από τη φωτιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς γύρω από την πόλη Μαναβγκάτ, που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα ανατολικά της Αττάλειας, και σε γειτονικά χωριά.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, ένας 82χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στη διάρκεια της εκκένωσης της περιοχής Κεπεζμπελένι, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 16 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μαναβγκάτ.

Μια ομάδα δέκα ατόμων διασώθηκε αφού είχε αποκλειστεί πάνω σε μια βάρκα στο γειτονικό φράγμα Οϊμαπινάρ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε αργότερα ότι εντοπίστηκαν δύο ακόμη νεκροί στην περιοχή Ντεγκίρμενλι της Αττάλειας, περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Μαναβγκάτ.

Σύμφωνα με την AFAD, 122 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές και 58 λαμβάνουν θεραπεία.

Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο, ένα drone, 19 ελικόπτερα, περίπου 250 οχήματα και 960 πυροσβέστες συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος έστειλε προσωπικό και συσκευασίες τροφίμων στην περιοχή.

"Σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή και κινδυνεύουν από την φωτιά εκκενώθηκαν. Πολλά σπίτια, γραφεία, αγροκτήματα, θερμοκήπια και οχήματα καταστράφηκαν από την πυρκαγιά", ανέφερε η AFAD σε ανακοίνωσή της.

Οι αρχές εκκένωσαν 18 χωριά και περιφέρειες της Αττάλειας, ενώ 16 ακόμη χωριά εκκενώθηκαν στις γειτονικές επαρχίες Άδανα και στη Μερσίνη, πρόσθεσε ο υπουργός.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν απανθρακωμένες κατοικίες και κατοίκους να φεύγουν για να σωθούν καθώς πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα μάχονταν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν καταγραφεί 41 δασικές πυρκαγιές σε 13 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας από την Τρίτη, εκ των οποίων οι 31 βρίσκονται υπό έλεγχο.

Οι φωτιές στην Οσμανίγιε και στο Κάισερι (Καισάρεια) μαίνονται.

Η Τουρκία δίνει μάχη για την αντιμετώπιση μιας σειράς από καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι, ανάμεσά τους και πλημμύρες την περασμένη εβδομάδα που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο νοσοκομείο εκτάκτως

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης έγινε μπαμπάς! (εικόνες)

Φωτιά στην Πάτρα και εκκένωση του Προφήτη Ηλία (εικόνες)