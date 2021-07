ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ρένα Βλαχοπούλου: Σαν σήμερα έφυγε η “Κόμισσα της Κέρκυρας”

Η Κερκυραία με το μοναδικό ταπεραμέντο που άφησε το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2004.

Σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου που έβγαλε η χώρα μας, η Ρένα Βλαχοπούλου. Η κερκυραία σταρ άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο θέατρο και στον κινηματογράφο και αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο.

Σήμερα, 17 χρόνια μετά τον θάνατο της η Ρένα Βλαχοπούλου, η Κερκυραία τραγουδίστρια με το ανεπανάληπτο ταπεραμέντο, και την εξαιρετική φωνή ζει ακόμη μέσα από τα τραγούδια και τις ταινίες της, αποτελώντας ένα από τα ορόσημα της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Το ταλέντο της Ρένας Βλαχοπούλου «ξεχείλιζε» από τότε που ήταν μικρή, με τη μουσική και το τραγούδι να αποτελούν το πεδίο σπουδών της. Το 1951 η Κερκυραία ηθοποιός κατέκτησε τον τίτλο της «Βασίλισσας της Τζαζ». Σύντομα στη ζωή της μπήκε η υποκριτική. Το ταπεραμέντο και το ταλέντο της αποκαλύπτεται σε κάθε μορφασμό, σε κάθε βήμα. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες και άφησε το δικό της στίγμα μέσα από το χιούμορ της και της διαχρονικές ατάκες της, όπως το «Σούζυ τρως».

Το ντεμπούτο της Ρένας Βλαχοπούλου στον ελληνικό κινηματογράφο έγινε το 1956, στην ταινία «Πρωτευουσιάνικες Περιπέτειες». Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες με τις πιο γνωστές μέχρι και σήμερα να είναι: «Η Κόμισα της Κέρκυρας», «Η χαρτοπαίχτρα», «Η θεία μου η χίπισσα», «Η παριζιάνα», « Μια τρελή -τρελή σαραντάρα», «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» και πολλές πολλές ακόμα.

Στα 21 της χρόνια γνωρίστηκε με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Κώστα Βασιλείου, με τον οποίο ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν

Ο γάμος τους όμως δεν κράτησε για πολύ αφού οι δύο τους πήραν διαζύγιο το 1941.Το 1942 γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Γιάννη Κωστόπουλο και παντρεύονται . Όμως, οι πολλές ώρες εργασίας της «δοκιμάζουν» τον γάμο της και έτσι η Ρένα Βλαχοπούλου παίρνει διαζύγιο έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.

Στα μέσα του '60 γνωρίζει τον τελευταίο σύζυγό της, Γιώργο Λαφαζάνη, τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της, με τον οποίο παραμένουν αγαπημένοι και ερωτευμένοι μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.

Το 1995 βραβεύτηκε με το Αναμνηστικό Μετάλλιο Δημήτρη Ψαθά για την ερμηνεία της στη «Χαρτοπαίχτρα» του Ψαθά, στο θέατρο Μπρόντγουεϊ, ενώ το 2003 τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο

Η Ρένα Βλαχοπούλου «έφυγε» από τη ζωή στις 29 Ιουλίου του 2004, μία ημέρα μετά τα 87α γενέθλιά της. Είχε μπει στο Ιατρικό Κέντρο στις 16 Ιουλίου για να χειρουργηθεί, έχοντας υποστεί διάτρηση στομάχου. Το ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε ως αιτία θανάτου την ανακοπή καρδιάς.

Την ημέρα της κηδείας της όλα τα καταστήματα στην Κέρκυρα παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους.

Όλοι όσοι λατρεύουν τον ελληνικό κινηματογράφο αγαπούν τη Ρένα Βλαχοπούλου για το χαμόγελο και το μπρίο της, τους απίθανους μορφασμούς της και φυσικά το ταλέντο της.

