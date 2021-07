Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι μεγάλη δύναμη για τη χώρα

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στην Τριμερή Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου για θέματα Αποδήμων του προγράμματος «Νόστος».

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με την πατρίδα, να κρατάτε ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού, να εξασκείτε τη γλώσσα. Να γνωρίζετε ότι πάντα θα σας υποδεχόμαστε με αγάπη, με χαμόγελο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος, στο Μέγαρο Μαξίμου, τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στην Τριμερή Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου για θέματα Αποδήμων του προγράμματος «Νόστος».

«Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη για τη χώρα μας -πιστεύω σε ένα βαθμό ακόμα αναξιοποίητη- και ελπίζω και εύχομαι η δική σας η γενιά να έχει ακόμα πιο στενούς δεσμούς με την πατρίδα. Νομίζω ότι θα κρατήσετε μέσα σας πολύ όμορφες στιγμές από αυτό το ταξίδι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ξεναγώντας την αποστολή στους χώρους του Μεγάρου Μαξίμου και στο γραφείο του. «Εδώ περνάω πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Τα έργα τα οποία βλέπετε είναι Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία μας έχουν ευγενώς παραχωρήσει είτε οι ίδιοι είτε μέσω της Εθνικής Πινακοθήκης και σκοπεύουμε να τα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να δίνουμε μία ευκαιρία σε όποιον μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να έχει μία εξοικείωση με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό».

Ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τα μέλη της αποστολής, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε και στις σχέσεις των τριών χωρών οι οποίες, όπως τόνισε, βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. «Οι σχέσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ στενές, όπως ξέρετε. Αλλά έχει μεγάλη σημασία τρεις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να μπορούμε να ενισχύουμε και τους δεσμούς σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, ειδικά για τη νέα γενιά», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί επίσκεψη των νέων που βρίσκονται στη χώρα μας, στην Αίγυπτο και αμέσως μετά θα επισκεφθούν την Κύπρο.

«Για εμάς η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική»

«Για εμάς η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το οποίο ενθαρρύνω και τον υπουργό είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα νέα εργαλεία, τη νέα τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να μιλάτε καλύτερα τα ελληνικά. Και πια η εκμάθηση της γλώσσας δεν γίνεται μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο. Με πολύ ωραία καινούργια ψηφιακά εργαλεία, όχι μόνο με την πλατφόρμα «staellinika». Υπάρχουν κι άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, ιδιωτικές. Θα σας συνιστούσα πραγματικά, όποτε έχετε την ευκαιρία να εξασκήστε, να μη διστάζετε να το κάνετε. Βέβαια, η καλύτερη εξάσκηση, την οποία μπορείτε να κάνετε, είναι να έρχεστε εδώ ή να έχετε φίλους που μιλάνε ελληνικά και να επιδιώκετε πάντα όσο κι αν μερικές φορές μπορεί να σας είναι δύσκολο, να μιλάτε τη γλώσσα. Γιατί μέσα από την άσκηση τελικά, την εξάσκηση, έρχεται η εξοικείωση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητώντας παράλληλα με τους νέους για τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία που θα επισκεφθούν κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Τους νέους συνόδευαν, κατά την επίσκεψή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Κωνσταντίνος Βλάσης, ο επίτροπος της κυπριακής προεδρίας αρμόδιος για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, Φώτης Φωτίου και ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσουλάκης.

