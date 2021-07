Καιρός

Καιρός: “καμίνι” η χώρα την Παρασκευή

Οι βόρειοι άνεμοι εξασθενούν, ανεβάζοντας περισσότερο τη θερμοκρασία. Πού θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή με βόρειους ανέμους, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της θα φθάσουν:

στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία έως 42 με 43 βαθμούς Κελσίου

στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

στα νησιά του Ιονίου και την ανατολική Στερεά έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40 με 41 και κατά τόπους έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 25 έως 40 με 41 και κατά τόπους έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 41 με 42 και κατά τόπους στη Θεσσαλία έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Αίθριος και πολύ ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη χώρα (επίπεδα καύσωνα) και οι μέγιστες τιμές της θα φθάσουν:

στη Στερεά και τη Θεσσαλία έως 42 με 44 βαθμούς Κελσίου

στην κεντρική Μακεδονία έως 41 με 43 βαθμούς Κελσίου

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.