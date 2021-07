Πολιτική

Δένδιας: Αν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική της συμπεριφορά θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση με τον Λοβέρδο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, δήλωσε ότι, «είχα σήμερα σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών κομμάτων εκτός από το ΚΙΝΑΛ. Με τον κ. Λοβέρδο θα συναντηθώ την προσεχή εβδομάδα, σήμερα υπήρξε ένα ζήτημα ανειλημμένων υποχρεώσεων του.

Βεβαίως, οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τα κόμματα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αυτή είναι η εντολή που έχω από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια της δήλωσης του ο κ. Δένδιας, «αναφέρθηκα στις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό υπό το φως των παράνομων τουρκικών εξαγγελιών για τα Βαρώσια.

Όπως γνωρίζετε, υπήρχε έντονη κινητικότητα την περασμένη εβδομάδα για το θέμα αυτό και, μάλιστα, σε στενό συντονισμό με την Κυπριακή πλευρά, με τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Αναστασιάδη, και με τον συνάδελφό μου, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Άλλωστε, για το ζήτημα αυτό μίλησε εκτενώς χτες και ο Πρωθυπουργός στις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Ιορδανό Μονάρχη.

Ο στόχος μας ήταν η καταδίκη των τουρκικών ενεργειών τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και ο στόχος αυτός μπορώ να πω επετεύχθη παρά τους ενδοιασμούς που εκφράστηκαν από ορισμένα κράτη. Είναι σημαντικό ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία καταδίκασαν απερίφραστα τις τουρκικές εξαγγελίες.

Κατέστη επίσης σαφές ότι αν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική της συμπεριφορά θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Μάλιστα, η Ελληνική πλευρά, μέσω επιστολής που μετά από οδηγίες μου επιδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αντέκρουσε τα έωλα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς αναφορικά με την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα υπογραμμίστηκε ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αρχής γενομένης αυτό το απαράδεκτο casus belli. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει εκφράσει απειλή πολέμου κατά άλλης χώρας και μάλιστα, αν η χώρα αυτή ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της.

Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να βρισκόμασταν στον 18ο ή στον 19ο αιώνα. Πρέπει να αναγνωρίσει ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πάψει πια να υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. Και ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τις σχέσεις μεταξύ όλων των κρατών.

Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η συνειδητοποίηση είναι και προς το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας νομίζω συμμερίζεται αυτές τις θέσεις».

