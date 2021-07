Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς – Παπαευαγγέλου: η ενημέρωση για τα μέτρα και τη μετάλλαξη Δέλτα (βίντεο)

Στην ενημέρωση για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα συμμετέχουν ο Β. Κοντοζαμάνης και ο Γ. Μαγιορκίνης.

Η καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιουλίου.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης,

Την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της νόσου Covid-19.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Μύκονο και την Ίο, τονίζοντας ότι τα δύο νησιά βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης και έτσι δεν αποκλείεται ένα μίνι lockdown.

