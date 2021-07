Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: οι ελληνικές συμμετοχές της Παρασκευής

Πολλές οι ελπίδες για διακρίσεις για τα ελληνικά χρώματα. Ξεκινάει και ο στίβος.

Με πολλές ελπίδες για τα ελληνικά χρώματα αρχίζει η αυριανή (Παρασκευή, 30/07), 8η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπου μπαίνει πλέον στη «μάχη» και ο στίβος.

Στις 03:45 ο Στέφανος Ντούσκος θα λάβει μέρος στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών του Ολυμπιακού τουρνουά κωπηλασίας, στοχεύοντας στο μετάλλιο.

Στις 03:00 η Άννα Κορακάκη θα συμμετάσχει στον προκριματικό rapid του σπορ πιστολιού γυναικών 25 μέτρων, με στόχο τον μεγάλο τελικό πέντε ώρες αργότερα, ενώ στις 13:18 ο Κριστιάν Γκολομέεβ «πέφτει» στις προκριματικές σειρές των 50μ. ελεύθερο στην κολύμβηση.

Οι ελληνικές συμμετοχές της 8ης μέρας, Παρασκευή 30 Ιουλίου

ΣΤΙΒΟΣ

Olympic Stadium - Track

-100μ. γυναικών: Πρώτος προκριματικός γύρος (06:15): Ραφαέλα Σπανουδάκη

Olympic Stadium-Triple Jump B

-Τριπλούν γυναικών: Προκριματικός γύρος (13:05): Βούλα Παπαχρήστου

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Tokyo Aquatics Centre

-50μ. ελεύθερο ανδρών: Προκριματικές σειρές (13:18): Κριστιάν Γκολομέεβ (9η σειρά)

-4X100μ. μεικτή ομαδική: Προκριματική σειρά (15:15): Ελλάδα (2η σειρά)

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Asaka Shooting - 25m Range

-Σπορ πιστόλι γυναικών 25m: Προκριματικός (03:00): Άννα Κορακάκη

-Σπορ πιστόλι γυναικών 25m: Τελικός (08:00): Άννα Κορακάκη (εφόσον προκριθεί)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Enoshima

-Laser Radial Γυναικών: Ιστιοδρομίες 9-10 (06:05): Βασιλεία Καραχάλιου

Zushi

-470 Ανδρών: Ιστιοδρομίες 5-6 (06:05): Παναγιώτης Μάντης - Παύλος Καγιαλής

-470 Γυναικών: Ιστιοδρομίες 5-6 (06:15): Αιμιλία Τσουλφά - Αριάδνη Σπανάκη

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Sea Forest Waterway

-Μονό σκιφ γυναικών (03:05): Τελικός B (Θέσεις κατάταξης 7-12): Αννέτα Κυρίδου

-Μονό σκιφ ανδρών (03:45): Τελικός Α (Θέσεις κατάταξης 1-6): Στέφανος Ντούσκος

