Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Προσφυγή στο ΣτΕ από πανεπιστημιακούς και φοιτητές

Στην προσφυγή τους επισημαίνουν ότι η συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι αντίθετη στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν δέκα σύλλογοι διδασκόντων και διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ, φοιτητικοί σύλλογοι και 22 καθηγητές πανεπιστημίου ζητώντας να ακυρωθεί η ίδρυση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Υποστηρίζουν ότι η σχετική απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και η πράξη (31.5.2021) του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών με σκοπό τη συγκρότηση των ΟΠΠΙ είναι αντισυνταγματικές.

Στην προσφυγή τους επισημαίνουν ότι η συγκρότηση των ΟΠΠΙ είναι αντίθετη στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ (νόμος 4777/2021) το οποίο θεσπίζει το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην επιστημονική ελευθερία, στην ελευθερία της έρευνα και της διδασκαλίας, όπως προβλέπει και κατοχυρώνει το άρθρο 16 του Συντάγματος και προσκρούει σε μία πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν οι Σύλλογοι Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Παντείου Πανεπιστημίου, των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Σύλλογος Φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, κ.ά., και 22 καθηγητές μέλη Διδακτικού Προσωπικού διαφόρων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Από τον πρόεδρο του ΣτΕ Δημήτρη Σκαλτσούνη η εν λόγω αίτηση ακύρωσης εισήχθη για να συζητηθεί στην Ολομέλεια και αναμένεται ο προσδιορισμός της δικασίμου.

