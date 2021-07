Πολιτισμός

Λίνα Μενδώνη: Αυτοψία σε μνημεία της Τήνου

Το ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει την υποστήριξη του δήμου για την επανέκθεση της Οικίας Χαλεπά, η οποία στεγάζει προσωπικά αντικείμενα, γλυπτά και σχέδια του μεγάλου Τηνίου γλύπτη.

Αυτοψία σε μνημεία της Τήνου πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δημήτρη Αθανασούλη και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΟΑ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, πρώτος σταθμός ήταν το Ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, όπου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων εκτελεί ανασκαφικές εργασίες μικρής κλίμακας, έργα συντήρησης, ανάδειξης και διαμόρφωσης του χώρου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τήνου, η κ. Μενδώνη συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Γιάννη Σιώτο, με τον οποίο συζήτησαν το ζήτημα της επέκτασης του Μουσείου σε παρακείμενο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον δήμο.

Στο Μουσείο υλοποιήθηκαν πρόσφατα σημαντικά έργα αναβάθμισής του, ωστόσο τα νέα ευρήματα, η καλύτερη διευθέτηση των αποθηκευτικών χώρων και των χώρων μελέτης απαιτούν νέους χώρους. Η υπουργός έδωσε τις σχετικές οδηγίες εκπόνησης -επί τη βάσει υπάρχουσας προμελέτης- μελέτης επέκτασης του κτιρίου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Στη συνέχεια, η κ. Μενδώνη συναντήθηκε στη Μονή των Ουρσουλίνων με τον αρχιεπίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας Νάξου, Πάρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου και μητροπολίτη Παντός Αιγαίου, Ιωσήφ, παρουσία και του προκατόχου του, σεβασμιωτάτου Νικολάου. Το κτιριακό συγκρότημα της Μονής ιδρύθηκε το 1862 και παρουσιάζει ιδιαίτερο μνημειακό και ιστορικό ενδιαφέρον. Για αυτόν τον λόγο -και προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του- προγραμματίστηκε η εισαγωγή του θέματος του χαρακτηρισμού του ως μνημείου δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002 σε προσεχή συνεδρίασή του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Εφόσον το συγκρότημα της Μονής χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Καθολική Αρχιεπισκοπή θα μεριμνήσει για την επικαιροποίηση της μελέτης αποκατάστασής του.

Σε μικρή απόσταση από τη Μονή Ουρσουλινών, ο ναός του Αγίου Ιωσήφ, τεχνοτροπίας μπαρόκ, ο οποίος κτίστηκε το 1860, σήμερα παρουσιάζει έντονες φθορές και καταρρεύσεις τμημάτων της στέγης του. Προγραμματίστηκε αυτοψία κλιμακίου μηχανικών και συντηρητών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να δρομολογηθούν τα άμεσα σωστικά μέτρα και η επικαιροποίηση υπάρχουσας προκαταρκτικής μελέτης αποκατάστασης του μνημείου.

Ακολούθησε επίσκεψη στη Σχολή Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο, όπου η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συναντήθηκε με τον γλύπτη Γιάννη Καγιώργη και συζήτησε την πρόταση που έχει κατατεθεί στο ΥΠΠΟΑ από τον διευθυντή της Σχολής, Λεωνίδα Χαλεπά, για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και επανάχρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεών του. Στη συνάντηση εξετάστηκαν τα αναγκαία βήματα, προκειμένου να δρομολογηθεί το έργο εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η αναβάθμιση της Σχολής έχει συμπεριληφθεί στα έργα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορούν στον Σύγχρονο Πολιτισμό και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακολούθησε η αυτοψία της κ. Μενδώνη στο Μουσείο-Οικία του σπουδαίου Τηνιακού γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Η οικία Χαλεπά είναι κηρυγμένο μνημείο και προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Στο Μουσείο σημειώνονται σημαντικές φθορές, ενώ νεότερα επιχρίσματα έχουν καλύψει γραφήματα του γλύπτη στους τοίχους. Σε συνεργασία με τον Δήμο Τηνίων προγραμματίστηκε άμεσα η ανάθεση των απαραίτητων τεχνικών μελετών για την αποκατάσταση του κτιρίου, ενώ η Διεύθυνση Συντήρησης του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει το ευαίσθητο έργο του καθαρισμού των επιχρισμάτων. Παράλληλα, το ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει την υποστήριξη του δήμου για την επανέκθεση της Οικίας Χαλεπά, η οποία στεγάζει προσωπικά αντικείμενα, γλυπτά και σχέδια του μεγάλου Τηνίου γλύπτη.

