Κορονοϊός: Ένα βήμα πριν το μίνι lockdown Μύκονος και Ίος

Καμπανάκι για 8 νησιά της χώρας. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, όπως την παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Την επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της νόσου Covid-19.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Μύκονο και την Ίο, τονίζοντας ότι τα δύο νησιά βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης και έτσι δεν αποκλείεται ένα μίνι lockdown.

Ο κ. Χαρδαλιάς ζήτησε από τις τοπικές αρχές, τους επισκέπτες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας ειδικά στους χώρους υψηλού συγχρωτισμού. Ακόμη, γνωστοποίησε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές αυτές θα συνεχιστούν με εντατικότατους ρυθμούς και με ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.

Έντονη αύξηση επιδημιολογικού φορτίου, με σταθερά αυξητικές τάσεις να καταγράφονται, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο 10ήμερο, παρατηρείται επίσης σε Ζάκυνθο, Τήνο, Λευκάδα, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο.

Η επιδημιολογική τους εικόνα, όπως ανέφερε, προκαλεί ανησυχία και για το λόγο αυτό ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων και σε αυτά τα νησιά, καθώς κάθε περαιτέρω επιβάρυνση ή διασπορά αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην ανάγκη για τοπικά μέτρα περιορισμού της μεταδοτικότητας, ενώ προσέθεσε ότι η επιδημιολογική εικόνα της Ζακύνθου, της Τήνου, της Λευκάδας, της Σαντορίνης, της Πάρου και της Ρόδου προκαλεί ανησυχία.

Ο Επιδημιολογικός Χάρτης επικαιροποιείται μετά και τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Φλώρινας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Μεσσηνίας και Τήνου, ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3)

Οι Δήμοι Σπετσών, Παξών, και Χίου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Ξάνθης και Άρτας, ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2)

Οι Δήμοι Αγκιστρίου, Λήμνου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Αμοργού, Αστυπάλαιας, Καρπάθου, Μεγίστης, Πάτμου και Σύμης, ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2)

Οι Δήμοι Λέρου, Μήλου και Σίφνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Γρεβενών πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2)

Οι Δήμοι Αλοννήσου, Κιμώλου, Λειψών και Σκύρου, πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πράσινο (Επίπεδο 1).

