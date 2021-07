Πολιτική

Μαξίμου: Γραφικότητες Τσίπρα η κήρυξη αργίας τη Δευτέρα λόγω καύσωνα

Λαϊκισμός και γραφικότητα πάνε χέρι-χέρι, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη για την πρόταση Τσίπρα.

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κηρυχθεί αργία η Δευτέρα λόγω καύσωνα αναφέρουν τα εξής:

«Ο επερχόμενος καύσωνας, όπως προβλέπουν οι επιστήμονες, θα αποτελέσει μια δοκιμασία για όλους. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κι έχει θέσει σε επιφυλακή κρίσιμους τομείς της κρατικής μηχανής.

Αποτελεί, όμως, ταυτόχρονα και ένα τεστ πολιτικής σοβαρότητας, στο οποίο ξανά δεν πιάνει τη βάση ο κ.Τσίπρας, ο οποίος ζητάει… να κηρυχθεί αργία η Δευτέρα. Γιατί μόνο η Δευτέρα; Και με ποια καιρικά φαινόμενα θα κηρύσσονται αργίες; Μόνο με καύσωνα ή και με χιόνι ή με χαλάζι; Λαϊκισμός και γραφικότητα πάνε χέρι-χέρι".

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κηρυχτεί αργία η επόμενη Δευτέρα εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα έτσι ώστε να προστατευτεί ο κόσμος. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Αστεροσκοπείου έτσι ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



«Ενόψει του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες μέρες, επικοινώνησα με τον Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητή Μανώλη Πλειώνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ευχόμαστε την επόμενη εβδομάδα να μην χρειαστεί για μια ακόμη φορά να επαναλάβουμε τα ίδια για τον ερασιτεχνισμό και την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να διαχειριστεί ένα προαναγγελθέν καιρικό φαινόμενο», διαμηνύουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέχεια των κυβερνητικών σχολίων.

«Γιατί την τελευταία φορά, δε πήραν απλά κάτω από τη βάση αλλά έδωσαν λευκή κόλλα, αφού "κατάφεραν" να αφήσουν χωρίς ρεύμα μέσα στο χιονιά σχεδόν για μια εβδομάδα τα μισά τα βόρεια προάστια», επισημαίνουν οι ίδιες πήγες και καταλήγουν: «Ωστόσο, ειλικρινά δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε αν το μεγαλύτερο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι η ανικανότητα ή η αλαζονεία που τον οδηγεί να μην ακούει κανέναν, ακόμη και τους ειδικούς, όταν αυτοί εγκαίρως του κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για την πολιτική προστασία».

