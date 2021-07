Οικονομία

Nέο ιστορικό για το 10ετές ομόλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων κινήθηκε σήμερα σε αντίθετη κατεύθυνση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές.

Έσπασε το φράγμα του 0,6% σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, που υποχώρησε στο 0,59%, καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό.

Η ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων κινήθηκε σήμερα σε αντίθετη κατεύθυνση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές, καθώς τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές και να αυξηθούν ελαφρώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Συγκεκριμένα στη Γερμανία ανακοινώθηκε αύξηση του πληθωρισμού τον Ιούλιο. Για τον ίδιο μήνα ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσφατα αναθεώρησε επί τα βελτίω τις οικονομικές του προβλέψεις για τη ζώνη του ευρώ τόσο για το τρέχον έτος όσο και το επόμενο.

Από την άλλη πλευρά η δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αποφασίστηκε η αναμόρφωση της νομισματικής της πολιτικής, δεν επηρέασε ουσιαστικά τις αγορές. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 5ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο -0,16%, του 10ετούς στο 0,73% και του 15ετούς στο 0,766%. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 52 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε περαιτέρω στο 0,61% από το 0,64% έναντι -0,45% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,06%.

Στην αγορά συναλλάγματος, ενισχύεται σήμερα το ευρώ με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1842 δολ. από το επίπεδο των 1,1822 δολ. που άνοιξε η αγορά. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα δεν κατόρθωσαν να προσδώσουν νέα δυναμική στο αμερικανικό νόμισμα. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1873 δολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊος - μετάλλαξη Δέλτα: 1339 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Μαξίμου: Γραφικότητες Τσίπρα η κήρυξη αργίας τη Δευτέρα λόγω καύσωνα

Κορονοϊός: Ένα βήμα πριν το μίνι lockdown Μύκονος και Ίος