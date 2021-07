Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη λαθροδιακινητή (εικόνες)

Όχημα που μετέφερε παράνομα μετανάστες καταδιώχτηκε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή καταδίωξη ενός λαθροδιακινητή σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα όχημα που μετέφερε παράνομα τουλάχιστον πέντε μετανάστες και ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, καταδιώχτηκε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο ύψος του στρατοπέδου Παύλου Μελά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο Ι.Χ. τράπηκαν σε φυγή.

Όμως, οι άνδρες της Αστυνομίας κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες σε τρία άτομα εξ αυτών, δίχως να έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν ανάμεσά τους βρίσκεται ο διακινητής.

Στην καταδίωξη συμμετείχαν περιπολικά της Τροχαίας, της Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, περιπολικά από άλλα Α.Τ. και οχήματα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι, λίγο πριν ακινητοποιηθεί το καταδιωκόμενο όχημα χτύπησε στο πίσω μέρος προπορευόμενου Ι.Χ.

