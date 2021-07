Οικονομία

Χατζηδάκης για συντάξεις: βελτιώνεται ο χρόνος χορήγησής τους (βίντεο)

Τι είπε για το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας, τα αναδρομικά των συνταξιούχων και την "προβληματική περίπτωση" του ΕΦΚΑ.

Το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον ενιαίο τηλεφωνικό αριθμό 1555, διευκολύνοντας την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά.

Ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το θέμα και τόνισε ότι "οι συμπολίτες μας αισθάνονταν αβοήθητοι στη μέση του πελάγους. Υπάρχει όμως η ανάγκη επαφής με τους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε μια σειρά μέσω του ενιαίου αυτού τηλεφωνικού αριθμού που θα αφορά όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του υπουργείου και θα είναι δωρεάν".

Εξήγησε ότι θα καταγράφονται όλα τα αιτήματα και στο βαθμό που μπορούν να απαντηθούν εκείνη την ώρα θα γίνεται αυτό, ενώ ότι δεν μπορεί να απαντηθεί θα προωθείται σε υποστηρικτικά γραφεία, όπου θα λειτουργούν ομάδες οι οποίες θα πρέπει σύντομα να στέλνουν τις απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους.

"Κάθε πολίτης δικαιούται μια απάντηση στην Ελλάδα του 2021", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης τονίζοντας ότι "οφείλουμε να είμαστε υπηρέτες του πολίτη".

Όσον αφορά στις συντάξεις ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα με το χρόνο χορήγησής του αλλά προέβλεψε ότι το φθινόπωρο θα υπάρχει μια ορατή βελτίωση με αισθητή αποκλιμάκωση. "Τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολύ, πολύ καλύτερες εξελίξεις. Δεν εφισυχάζουμε όμως γιατί ο ΕΦΚΑ είναι προβληματική περίπτωση. Είναι ο παλιός κληρονόμος του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ".

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων τόνισε ότι έγιναν ήδη καταβολές αυτές τις μέρες σε πολλές κατηγορίες πολιτών.

