Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Το κλείσιμό της στερεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μία σχολή κατάρτισης για τους ορθόδοξους κληρικούς στην Τουρκία, τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μήνυμα στην τουρκική κυβέρνηση για την επανέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, εξέπεμψαν οι ΗΠΑ με αφορμή την 50ή επέτειο από το κλείσιμο της σχολής.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, «οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παροτρύνουν την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να επιτρέψει την επανέναρξη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιπλέον, καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες να εκπαιδεύσουν ξανά τους κληρικούς τους στη χώρα».

Στην ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθυμίζει ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί 50 χρόνια από τότε που το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας έκρινε ότι όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνικοποιηθούν είτε να κλείσουν.

Όπως σημείωσε, «η Θεολογική Σχολή της Χάλκης λειτούργησε για 127 χρόνια και το κλείσιμό της στερεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μία σχολή κατάρτισης για τους ορθόδοξους κληρικούς στην Τουρκία, το σπίτι της για 1690 χρόνια. Από το κλείσιμο της Χάλκης και μετά, όσοι επιθυμούν να γίνουν Ορθόδοξοι κληρικοί αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό για την εκπαίδευσή τους».

