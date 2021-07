Κόσμος

Ιταλία: ιστορικός καύσωνας στον νότο, χαλαζοπτώσεις στον βορρά!

«Τρελάθηκε» ο καιρός στην Ιταλία. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αφρικανική ζέστη στην κάτω Ιταλία, αλλά και χαλάζι με ισχυρές βροχές από τη Λομβαρδία και ψηλότερα.

Από αύριο το βράδυ και για όλο το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, με ζέστη-ρεκόρ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 47 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και τους 46 στην Σικελία και στην Απουλία, με πρωτεύουσα το Μπάρι.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι μετεωρολογικές αυτές συνθήκες μπορεί να αποδειχθούν πράγματι «ιστορικές», με καύσωνα ισχυρότερο από εκείνον του 2003.

Και στην κεντρική Ιταλία, σε περιφέρειες όπως της Ούμπρια, της Τοσκάνης και στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, αλλά χωρίς να αγγίξει το επίπεδο του Νότου. Είναι πιθανό, δε, το κύμα αυτό αφρικανικής ζέστης, στην Κάτω Ιταλία, να διαρκέσει μέχρι όλο το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, όμως, στον ιταλικό Βορρά (από τη Λομβαρδία μέχρι το Βένετο και το Πεδεμόντιο) το σαββατοκύριακο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα χαλαζόπτωσης και ισχυρών νεροποντών, όπως συνέβη ήδη στην αρχή της εβδομάδας.

