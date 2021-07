Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: ξεσπά ο γυμναστής του για τις συνθήκες στο Τόκιο

O Χρήστος Φιωτάκης εξαπολύει "πυρά" κατά των διοργανωτών, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, σχολιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο Τόκιο.

Για τους χειρότερους Ολυμπιακούς Αγώνες όλων των εποχών κάνει λόγο ο γυμναστής του Στέφανου Τσιτσιπά.

O Χρήστος Φιωτάκης εξαπολύει "πυρά" κατά των διοργανωτών, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, σχολιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο Τόκιο, στην έλλειψη τροφής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πιθανά κρούσματα κορονοϊού.

«Ιαπωνία, απέτυχες. Η χειρότερη οργάνωση σε Ολυμπιακούς Αγώνες στη σύγχρονη ιστορία» γράφει σε μια από τις αναρτήσεις του και προσθέτει: «η διαμονή είναι άθλια και όχι δίκαιη για όλες τις χώρες. Μέναμε τρία άτομα σε 20 τ.μ. σε κρεβάτια φτιαγμένα από χαρτόνι. Δεν είχαμε καν τηλεόραση για να δούμε τους Αγώνες. Την ίδια ώρα ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και κάνα δυο χώρες ακόμα είχαν PlayStation και μεγάλα διαμερίσματα με μεγάλα παράθυρα, με ιδιωτικά γυμναστήρια, με ηλεκτρικά ποδήλατα και χώρους για καφέ. Το 90% των υπαλλήλων της διοργάνωσης δεν μιλούσαν αγγλικά. Τόσο χάος για να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Το φαγητό δεν είναι για Ολυμπιονίκες. Το πλυντήριο είναι άθλιο, χάνονται ρούχα και ξοδεύουμε ώρες στην ουρά για να ξεχωρίσουμε τα ρούχα. Δεν έχουμε είδη πρώτης ανάγκης, όπως σαπούνι για τα χέρια, σαμπουάν, οδοντόκρεμα κτλ. και το κατάστημα στο Χωριό ήταν άχρηστο. Στο γυμναστήριο οι άνθρωποι περπατάνε δίπλα σου και σου σπάνε τα νεύρα ζητώντας να κρατήσεις τη μάσκα φορεμένη την ώρα που κάνεις άσκηση».

Έκανε δε γνωστό ότι εννέα ημέρες μετά την άφιξή του στην ιαπωνική πρωτεύουσα ενημερώθηκε τα ξημερώματα πριν τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γάλλο Ουμπέρ ότι είχε έρθει σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού και ενώ όλες αυτές τις μέρες είχε ανιχνευθεί... εννέα φορές αρνητικός.

