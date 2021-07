Κοινωνία

Πυροσβεστική: 48 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες

Σε 48 ανήλθαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών, επιχείρησαν συνολικά 812 πυροσβέστες με 332 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην Τ.Κ. Δροσιάς Ερυμάνθου, Αχαΐας, αυτή βρίσκεται σε ύφεση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χωρίς ενεργές καύσεις. Σε αυτήν επιχειρούν 180 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 48 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και οι ΟΤΑ με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

