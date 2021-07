Κοινωνία

Μάνη: Πυροβολισμοί σε καφενείο μετά από διαπληκτισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση σοκ άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα για ασήμαντη αφορμή!

(φωτό αρχείου)

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Κοκκάλας στη Μάνη.

Ένας άνδρας, ύστερα από διαπληκτισμό με θαμώνες σε καφενείο, μετέβη στην οικία του, άρπαξε ένα περίστροφο, επέστρεψε στη συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης και άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα προς τους αντιδίκους του.

Ευτυχώς θαμώνες του καφενείου κατάφεραν να τον σταματήσουν και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία και οδηγήθηκε αρμοδίως.

"Φως" στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στην οικία του.

Πηγή: flynews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Λευτέρης Δανίκας

Φαίη Σκορδά: Eντυπωσιάζει με το μπικίνι της και το καλίγραμμο κορμί της! (βίντεο)

Πυροσβεστική: 48 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες