Πέθανε ο Λευτέρης Δανίκας

Θλίψη για τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατό του.

"Έφυγε" από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών, ο Λευτέρης Δανίκας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Ο Λευτέρης Δανίκας γεννήθηκε το 1958 στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας. Το 1979, κι ενώ ήταν ήδη φοιτητής στο 3ο έτος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., έφυγε για το Παρίσι όπου έκανε σπουδές στην Veme section (Θρησκευτικές Eπιστήμες) της Ecole Pratique des Hautes Etudes και στο Εργαστήριο Εθνογραφικού Κινηματογράφου, κάτω από τη διεύθυνση του Jean Rouche. Παράλληλα, έκανε και κινηματογραφικές σπουδές στην Ecole Superieure libre d' Etudes Cinematographiques (1983, δίπλωμα E.S.E.C.) και πρακτική άσκηση σε παραγωγές της S.F.P., κοντά στον Marcel Camus μεταξύ άλλων.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα (1983), εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη και διευθυντής παραγωγής σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές αλλά και στη διαφήμιση, δίπλα στον Παντελή Βούλγαρη, το Νίκο Παναγιωτόπουλο, το Χρήστο Σιοπαχά, τον Κώστα Κουτσομύτη κ.ά. Επίσης, και για τρία συνεχή χρόνια (1992-1994), συνεργάστηκε με το Σπύρο Βραχωρίτη και τη Θεατρική Λέσχη Βόλου. Από το 1985 άρχισε και την προσωπική του δραστηριότητα ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης-παραγωγός με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με την ΕΡΤ και με το ΥΠ.ΠΟ.

Με τις δύο μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας που γύρισε- το «Ανατολικά της Εδέν» (1985) και τον «Τελευταίο Ταμπάκο» (2001), καθώς και με κάποια από τα ντοκιμαντέρ του είχε συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, κερδίζοντας αρκετά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Premio di Qualita από το ISTITUTO LUCE S.p.A. και το Βραβείο Καλύτερης Βαλκανικής Ταινίας στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον Λευτέρη Δανίκα: «Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο, παραγωγό και αγαπημένο μέλος της, Λευτέρη Δανίκα. Ο Λευτέρης παρέμεινε πάντα ένας σπουδαίος και μοναδικός καλλιτέχνης, που άφησε πίσω του ένα απόλυτο προσωπικό στίγμα. Το ποικίλο έργο του θα προβάλλει πάντα ζωντανό το πορτραίτο ενός πραγματικά γνήσιου δημιουργού, με έντονη σε όλους μας την μνήμη του στις διαδρομές της ζωής και της Τέχνης του. Έδειξε σε όλους μας ότι για να γίνεις καλλιτέχνης πρέπει να ζεις σαν καλλιτέχνης, να γίνεις ο ίδιος έργο τέχνης, πράγμα που τήρησε και διατήρησε μέχρι το τέλος χωρίς να φοβάται κανένα τίμημα».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: «Ο Λευτέρης Δανίκας δεν είναι πια μαζί μας. Ο θάνατός του προκαλεί θλίψη στην κινηματογραφική μας κοινότητα αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Λευτέρης Δανίκας ήταν ευαίσθητος, ανήσυχος πολιτικά και πάντα χαμηλών τόνων. Ένας κινηματογραφιστής με διεισδυτική ανθρωποκεντρική ματιά που διακρίνει το πλούσιο έργο του στο ντοκιμαντέρ, αλλά και τις δύο σημαντικές ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους που γύρισε: το «Ανατολικά της Εδέν» (1985) και τον «Τελευταίο Ταμπάκο» (2001). Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στους οικείους του».

