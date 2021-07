Αθλητικά

Europa Conference League - Άρης: σοκ στο φινάλε της παράτασης

Αποκλείστηκε η ελληνική ομάδα παρά την τεράστια προσπάθεια για την ανατροπή...

Το 2-0, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ήταν το πρώτο βήμα πρόκρισης για τον Άρη που πορεύθηκε με «δέκα» στην παράταση κόντρα στην Αστάνα. Ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και είχε την ευκαιρία του σε επιπλέον 30 λεπτά, μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αλλά στην εκπνοή της παράτασης, ο Αλβανός Μπίτρι πάγωσε το γήπεδο. Ο Άρης δέχθηκε γκολ, νίκησε με 2-1, αλλά η ομάδα από το Καζακστάν είχε το σκορ πρόκρισης.

Όλα ξεκίνησαν στο 36΄. Ο Γκάμα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά με τον Νεπογκόντοφ να αποκρούει και ο Μάνος πήρε το ριμπάουντ γράφοντας το 1-0 από κοντά. Στο 61' μεγάλη ευκαιρία για τον Αρη. Ο Γκάμα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Φαμπιάνο έπιασε την κεφαλιά και ο Νεπογκοντόφ μπλόκαρε. Εννέα λεπτά μετά ο Εουγκένιο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Αρη, έκανε το σουτ με το αριστερό αλλά ο Ντένις απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 77' ο Μπεναλουάν είχε καλή ευκαιρία, έκανε την προβολή μετά από κόρνερ του Γκάμα, η μπάλα κόντραρε και ξανά βγήκε κόρνερ. Ο Λούκας Σάσα στο 78΄ εκμεταλλεύτηκε ένα από τα πολλά κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του και που συχνά έκλειναν στην περιοχή της την Αστάνα. Ο Βραζιλιάνος πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο 85΄ο Ματέο Γκαρσία αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα κι άφησε τον Άρη με δέκα παίκτες, σε μια στιγμή που κανείς δεν θα ήθελε να πάει στην παράταση, με αριθμητικό μειονέκτημα.

Στις καθυστερήσεις, (στο 7ο λεπτό) ο Μπερτόγλιο βρέθηκε στο έδαφος, στη μεγάλη περιοχή, από αντικανονικό μαρκάρισμα, αλλά το πέναλτι δεν δόθηκε από τον Ιταλό διαιτητή Φάμπρι. Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης, με τη λήξη του 90λέπτου, σε έξαλλη κατάσταση έφτασε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή. Χρειάστηκε η παρέμβαση των ανθρώπων του Άρη, προκειμένου να τον ηρεμήσουν και να αποχωρήσει.

Στην παράταση οι «κίτρινοι» έκαναν υπερπροσπάθεια με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Στο 102’ ο Αϊμπέντοφ έπιασε την κεφαλιά αναγκάζοντας τον Ντένις να κάνει την επέμβαση του αγώνα (η μπάλα βρήκε στο δοκάρι), κρατώντας την ομάδα του σε τροχιά πρόκρισης. Στη επόμενη φάση ο Μάνος βρέθηκε μόνος του με τον Ζαρούτσκι, αλλά απέτυχε να σκοράρει. Νέα διπλή ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς στο 113΄ με τους Μπεναλουάν και Σάσα να μην μπορούν να νικήσουν τον Ζαρούτσκι. Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία φάση της παράτασης, όπου ο Μπίτρι έπιασε την κεφαλιά με το γκολ που πέτυχε έστειλε την Αστάνα στην επόμενη φάση.

Οι ενδεκάδες:

Άρης (Μάντζιος): Ντένις, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπεναλουάν, Σάκιτς, Σάσα, Ματίγια 82΄ Τζέγκο), Μαντσίνι (66΄Γκαρσία), Μπερτόγλιο (115΄Χαϊροβιτς), Γκάμα, Μάνος (102΄Μπρούνο).

Αστάνα (Τιχόνοφ): Νεπογκοντόφ (90΄Ζαρούτσκι), Ρουκάβινα, Μπίτρι, Τομάσεβιτς, Μπεϊσεμπέκοφ, Εμπόνγκ, Κουάτ (64΄Γκούρμαν), Τσουπέρκα, Μπετσιράι (46΄Καντέτε), Εουγκένιο, Μπαρσεγκιάν (79΄Αϊμπέντοφ).

