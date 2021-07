Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Μποέμιανς, η αντίπαλος στον 3ο προκριματικό

Το εμπόδιο της ιρλανδικής ομάδας καλείται να ξεπεράσει ο “Δικέφαλος του Βορρά” για να προκριθεί στα πλέι οφ της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Η Μποέμιανς από την Ιρλανδία θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Με δύο γκολ του Κέλι στο 69΄ και 73΄ κι ένα του Κόρνγουλ στο 35΄ η ομάδα του Λονγκ επικράτησε με 3-0 της Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) στη ρεβάνς του εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα και πήρε πανηγυρικά το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί θα συναντήσει τον “Δικέφαλο του Βορρά” σε διπλά ματς (ο πρώτος αγώνας στο Δουβλίνο) στις 5 και 12 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ΑΕΚ και Άρης γνώρισαν οδυνηρούς αποκλεισμούς από Βελέζ και Αστάνα, αντίστοιχα.

