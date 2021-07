Κόσμος

Τζιλ Μπάιντεν: Στο χειρουργείο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση αντικειμένου που “σφηνώθηκε” στο πόδι της.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, θα υποβληθεί σε μια ιατρική επέμβαση σήμερα για την αφαίρεση ενός αντικειμένου που “σφηνώθηκε” στο αριστερό της πόδι, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της.

Η Μπάιντεν πάτησε το αντικείμενο ενώ περπατούσε σε μια παραλία στη Χαβάη, το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Μάικλ Λα Ρόσα.

Η επέμβαση της θα γίνει στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ. «Ο Πρόεδρος θα βρίσκεται κοντά της», σημείωσε ο Λα Ρόσα σε ανακοίνωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: “καμίνι” η χώρα την Παρασκευή

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σκοποβολή: Η Άννα Κορακάκη στον τελικό (βίντεο)