Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Χρυσός Ολυμπιονίκης στο απλό σκιφ, με Ολυμπιακό ρεκόρ. Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο Ολυμπιονίκης του απλού σκιφ στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Τόκιο και μάλιστα χρυσό, το οποίο είναι και το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής κωπηλασίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με χρόνο 6:40.45 και μία απίστευτη κούρσα, ο Ντούσκος έκανε και Ολυμπιακό ρεκόρ, καταρρίπτοντας αυτό του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από τους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Αυτό είναι το 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο της ελληνικής κωπηλασίας στην Ιστορία και το 3ο στην ελληνική κωπηλασία ανδρών.

Στη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν 6ος στην τετράκωπος ελαφρών βαρών άνευ πηδαλιούχου με τους Σπύρο Γιάνναρο, Γιάννη Πέτρου και Παναγιώτη Μαγδανή, ο Ντούσκος χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το μοναδικό Ολυμπιακό μετάλλιο που έλειπε από την... συλλογή της.

Στον τελικό, ο 24χρονος Στέφανος Ντούσκος πέρασε πρώτος στα 1.000 μέτρα και έκτοτε δεν έχασε την πρωτοπορία κωπηλατώντας σταθερά προς το... ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο «ασημένιος» Κγιέτιλ Μπορτς από τη Νορβηγία χρειάστηκε περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο εν συγκρίσει με τον Έλληνα σκιφίστα για να περάσει ως δεύτερος τη γραμμή του φίνις (6:41.66), ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κροάτης Νταμίρ Μαρτίν από την Κροατία (6:42.58).

Ντούσκος: Για όλους στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο

Ο 24χρονος Γιαννιώτης σκιφίστας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε πετύχει, λίγα λεπτά μετά την απίστευτη κούρσα του στον τελικό.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Δεν το πιστεύω! Αλήθεια... δεν το πιστεύω! Η καλύτερη κούρσα της καριέρας μου. Με βοήθησε ο καιρός. Ένιωθα πολύ καλά στην κούρσα. Ο προπονητής μου είπε πως θα είμαι μέσα στα μετάλλια, πριν πάρω θέση στη γραμμή της εκκίνησης. Έκανα μια αλλαγή μέσα στην κούρσα, στα 1.000 μέτρα και δεν πίστευα ότι θα αντέξω. Στα τελευταία 500 μέτρα έλεγα Θεέ μου βοήθησέ με. Κράτα λίγο ακόμη. Στα 100 τελευταία μέτρα, είπα... δεν το χάνω! Για όλους αυτούς που με βλέπουν στην Ελλάδα ένα μεγάλο ευχαριστώ! Ευχαριστώ τους γονείς μου, την κοπέλα μου, τον δις Ολυμπιονίκη, Βασίλη Πολύμερο, όλους τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία και την εθνική, τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΚΟΦΝΣ, Τζιάνι Ποστιλιόνε που με βοήθησε και έφτασα εδώ που έφτασα, τον γιατρό μου και γιατρό της εθνικής Γιάννη Χρηστογιάννη και τον χορηγό μου», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Μητσοτάκης: Μας γέμισε χαρά και υπερηφάνεια!

«Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο! Χρυσός Ολυμπιονίκης και ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματικά μία τεράστια επιτυχία. Μας γέμισε χαρά και υπερηφάνεια». Αυτό ανάφερει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συγχαρητήρια ανάρτησή του, για την επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου.

Πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο! Χρυσός Ολυμπιονίκης και ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματικά μία τεράστια επιτυχία. Μας γέμισε χαρά και υπερηφάνεια. ???? pic.twitter.com/N9yLMWV2r6 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 30, 2021

