Ολυμπιακοί Αγώνες - Σκοποβολή: Η Άννα Κορακάκη στον τελικό (βίντεο)

Η Ελληνίδα σκοπεύτρια θα υπερασπιστεί τον τίτλο της, έπειτα από την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε στον προκριματικό.

Την πρόκρισή της στον τελικό των 25μ. σπορ πιστόλι, πανηγύρισε η Άννα Κορακάκη.

Η Ελληνίδα, δις Ολυμπιονίκης, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στον τρίτο προκριματικό γύρο του rapid και με επίδοση 584/600 rapid, κατέλαβε την 6η θέση (οι 8 πρώτες προκρίθηκαν στον τελικό, που θα αρχίσει στις 8 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Στις βολές ταχείας, η Κορακάκη είχε 97/100 στην πρώτη σειρά, 95/100 στη δεύτερη και 98/100 στην τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Κορακάκη συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του χρυσού μεταλλίου που κατέκτησε στο αγώνισμα το 2016, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

