Βασίλης Ντούσκος στον ΑΝΤ1: Ο Στέφανος έκανε την τέλεια κούρσα και κατέκτησε το χρυσό (βίντεο)

Τι είπε ο πατέρας του χρυσού Ολυμπιονίκη για τα πρώτα λόγια του γιου του, στη σύντομη επικοινωνία που είχαν.

Σε πελάγη ευτυχίας, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον γιο του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Βασίλης Ντούσκος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Ο πατέρας του χρυσού Ολυμπιονίκη στο απλό σκιφ, είπε πως νιώθει πολύ μεγάλη χαρά. «Δεν το περιμέναμε», παραδέχθηκε, συμπληρώνοντας πως ο Στέφανος «έκανε το τέλειο».

Επεσήμανε πως επιβραβεύτηκε για τα 10 χρόνια σκληρού αγώνα που έχει δώσει.

Όπως είπε, είχε μία σύντομη επικοινωνία μαζί του, μέσω βιντεοκλήσης, κατά την οποία ο Στέφανος Ντούσκος του είπε «Τα κατάφερα!».

