Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για παιδιά άνω των 12 ετών

Διευρύνεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19, με στόχο τη “θωράκιση” του πληθυσμού.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 των παιδιών άνω των 12 ετών.

Το ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών θα μπορεί να γίνεται από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και το ραντεβού θα μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε από τους γονείς που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί.

Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα μπορεί να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία, προσκομίζοντας ο γονέας τα ταυτοποιητικά στοιχεία τα δικά του και του παιδιού.

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εμβολιάζονται οι πολίτες άνω των 15 ετών.

