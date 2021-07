Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Κορακάκη εκτός βάθρου στα 25μ σπορ πιστόλι

Έκτη τερμάτισε η Ελληνίδα δις Ολυμπιονίκης στα 25 μέτρα σπορ πιστόλι.

Η Άννα Κορακάκη δεν κατάφερε να υπερασπισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 2016 στα 25μ. σπορ πιστόλι, καθώς στον τελικό έμεινε εκτός βάθρου, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνίδα, δις Ολυμπιονίκης, είχε τερματίσει στην ίδια θέση και στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

