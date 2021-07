Οικονομία

Σκρέκας για το νέο “Εξοικονομώ” στον ΑΝΤ1: Με αντικειμενικά κριτήρια η ένταξη (βίντεο)

Τόνισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Τι είπε για την ηλεκτροκίνηση και τα μέτρα για να υπάρξει “μπλακ άουτ” από τον καύσωνα.

Για το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 75% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 632 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Καταργείται η ένταξη με σειρά προτεραιότητας που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα, καθώς θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός για τα ευάλωτα νοικοκυριά, με εισοδηματικά κριτήρια (κάτω από 5.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και κάτω από 10.000 οικογενειακό). Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε πως το ποσό που δεν καλύπτει το “Εξοικονομώ”, θα δίνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά με δάνειο που εγγυάται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε επίσης πως έχουν ληφθεί μέτρα για να μην υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω του καύσωνα. Όπως είπε, «έχουν γίνει τα πάντα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού και να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα».

Τέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτροκίνηση, αναφέρθηκε στα κίνητρα για να αποσυρθούν τα ρυπογόνα αυτοκίνητα και να αντικατασταθούν με ηλεκτρικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιδότηση 20.000 ευρώ στα ταξί για να πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

