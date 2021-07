Πολιτική

Καύσωνας - Χαρδαλιάς στον ΑΝΤ1: Μέτρα για τους εργαζόμενους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 για τον καύσωνα και τις φωτιές, αλλά και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων θα πραγματοποιηθεί και σήμερα ευρεία σύσκεψη με θέμα τον καύσωνα και τα φαινόμενα που τον συνοδεύουν, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Υπάρχουν σχέδια,δεν είναι μόνο ο καύσωνας, αλλά και το πώς συνδέεται με το ζήτημα των πυρκαγιών», εξήγησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για τον καύσωνα αναφέρθηκε σε μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τους εργαζόμενους, χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω, σημειώνοντας πως «αυτό θα προκύψει, δεν θέλω να προκαταλάβω».

«Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα των επόμενων ημερών. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δώσουν ευκαιρίες για ξεκούραση, κυρίως στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι είναι έξω», συμπλήρωσε σχετικά.

Όσο αφορά στο φαινόμενο των πυρκαγιών, ο υφυπουργός χαρακτήρισε «πολύ αυξημένο» το μέσο όρο των 50 πυρκαγιών ημερησίως, τονίζοντας πως «η κλιματική αλλαγή είναι πλέον κλιματική απειλή».

«Προσπαθούμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας, για να είμαστε έτοιμοι και να μη φτάσουμε να βλέπουμε τα φαινόμενα. Έχουμε τη δυνατότητα και τη βούληση να αλλάξουμε τα πράγματα», τόνισε, σημειώνοντας πως, «υπάρχουν τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά και η ανθρώπινη αμέλεια, γιατί κάποιοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους».

«Η φωτιά στη Σταμάτα ξεκίνησε στις παρυφές των οικισμών και πολύ γρήγορα πέρασε στους οικισμούς», εξήγησε και αναφέρθηκε στο σχέδιο «Δρυάδες» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που το προηγούμενο διάστημα είχε αναδείξει 18 σημεία που εγκυμονούν κινδύνους, μία εκ των οποίων ήταν και η Σταμάτα.

«Η περιοχή είχε καθαριστεί, αν δεν είχε γίνει αυτό, η φωτιά θα ήταν έρπουσα με ό,τι σημαίνει αυτό. Γι’ αυτό και οι περισσότερες ζημιές ήταν στις στέγες των σπιτιών», είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέροντας ότι, «έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις 18 περιοχές, συν το Τατόι, το Σέιχ Σου και την Αρχαία Ολυμπία, συν το σχέδιο διαφυγής από την Ιπποκράτειο Πολιτεία», στα πλαίσια του σχεδίου «Δρυάδες».

Ερωτηθείς σχετικά με τις αιτίες παθογενειών που προκαλούν προβλήματα στις αντιμετωπίσεις κρίσιμων καταστάσεων, εστίασε στις «διαδικασίες , την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και τις δικαιολογίες υπηρεσιών».

Ειδικά για το ποιος έχει την ευθύνη για το καθετί, μετά τα όσα βιώσαμε τον περασμένο χειμώνα με τα πεσμένα δέντρα στη «Μήδεια», εξήγησε ότι, «με τα γενικά σχέδια περιγράφεται το ποιος έχει την ευθύνη. Αυτό που πρέπει να αναλύσουμε είναι το ποιος έχει τους πόρους να κάνει αυτό για το οποίο έχει ευθύνη.

Είναι μεγάλη συζήτηση, η οποία σας διαβεβαιώνω ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, γιατί βούληση του πρωθυπουργού είναι να γίνει σχέδιο που θα είναι σε συνεχή εξέλιξη. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, και πώς να το κάνει για να το φέρει σε πέρας».

«Τα αυτονόητα δεν μπορεί να είναι πλέον διεκδικούμενα», είπε εξηγώντας ότι δεν υπήρξε ποτέ άρνηση χρηματοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε ειδικά στους ανθρώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που «παλεύουν κάθε μέρα» και τους ευχαρίστησε « για την ακραία μάχη που δίνουν σε όλη τη χώρα».

«Το Πυροσβεστικό Σώμα βγήκε από μία κρίση, απότοκο όλου αυτού που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και παλεύει κάθε μέρα να ανταπεξέλθει», συμπλήρωσε και ξεκαθάρισε πως είναι «αδιαπραγμάτευτο δόγμα το ότι σε μία κρίση πρέπει ο καθένας να έχει το ρόλο του».

«Τήρηση των μέτρων και εμβολιασμός»

«Δεν στοχοποιούμε περιοχές, δεν δαιμονοποιούμε καταστάσεις, κάνουμε έκκληση σε όλους να τηρούν τα μέτρα», είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφορικά με τις χθεσινές προειδοποιήσεις του προς τη Μύκονο και την Ίο, υποστηρίζοντας ότι, «αυτό που μεταφέρω είναι η αγωνία των επιδημιολόγων».

Και επεσήμανε ότι, στα δύο νησιά «είμαστε οριακά. Τρεις - τέσσερις μέρες αφού πήραμε τα μέτρα στη Μύκονο υπήρξε σταθεροποιήση των συρροών».

«Πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρο ότι πάλι, χωρίς να τηρούμε τα μέτρα», τόνισε και διερωτήθηκε αν «είναι δυνατόν μέσα σε κάθε μπαρ, σε κάθε καφενείο να υπάρχει αστυνομία; Όλοι έχουμε ανάγκη να ξεδώσουμε, το αυτονόητο λέμε: Κρατήστε τις αποστάσεις, φοράτε μάσκες».

Όπως είπε για τη Μύκονο, «το 46% των κρουσμάτων αφορούσε εργασιακές σχέσεις. Όταν λειτουργεί αυτός σαν υπερμεταδότης, μεταδίδεται σε όλο το νησί. Εμείς δείχνουμε πού υπάρχει το πρόβλημα, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του καθενός».

«Υπάρχουν δύο ζητήματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα», είπε και αναφέρθηκε στην «τήρηση των μέτρων και τον εμβολιασμό. Οτιδήποτε άλλο δεν έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα του πότε θα γυρίσουμε στην κανονικότητα».

«Σήμερα έχουμε 59.000 εμβολιασμούς, προχωράμε. Θα πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να πετύχουμε το στόχο μας, να ανοίξουν τα σχολεία μας, χωρίς προβλήματα», ανέφερε σχετικά με τους εμβολιασμούς.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει την ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο μαγαζί της συζύγου του, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο και αρκέστηκε να πει πως «υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τις ιδεολοψίες τους δεν διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Δεν μας τρομάζουν, ούτε εμένα ούτε την οικογένειά μου».

