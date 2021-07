Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται στην Ελλάδα με το Κύπελλο

Ο Έλληνας σούπερ σταρ προανήγγειλε μέσω twitter την άφιξή του στη χώρα μας, μαζί με τον αδελφό του, Θανάση.

Την άφιξή του στην Ελλάδα, μαζί με τον αδελφό του και συμπαίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, Θανάση, προανήγγειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με ανάρτησή του στο Twitter το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρωταθλητής ΝΒΑ 2021 με τα “ελάφια” και ΜVP των τελικών έγραψε συγκεκριμένα στα ελληνικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter: «Ερχόμαστε και φέρνουμε και το Κύπελλο!».

Ο “Greek Freak” δεν έδωσε πάντως περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα άφιξής του στο αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Ερχόμαστε και φέρνουμε κ το κύπελλο!!! ?? @Thanasis_ante43 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 29, 2021

