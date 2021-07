Πολιτισμός

Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1: Το Πειθαρχικό του ΣΕΗ εξετάζει την αποβολή τριών ηθοποιών (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη και τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τρεις υποθέσεις ηθοποιών για αποβολή από το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, θα εξετάσει το Πειθαρχικό του ΣΕΗ, όπως είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Κληθείς να σχολιάσει την προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού και έναν βιασμό, ο κ. Μπιμπίλας, αρκέστηκε να πει, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΕΗ, πως «το Σωματείο μας περιμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», χαρακτηρίζοντας αναμενόμενη την εξέλιξη μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, κάλεσε όσους έχουν στοιχεία για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης, να βγουν και να μιλήσουν στα αρμόδια όργανα.

