Taxisnet: Λάθος υπολογισμός φόρου εξαιτίας τεχνικού λάθους

Αναστάτωση προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα, που αντιμετωπίστηκε από την ΑΑΔΕ.

Αντιμετωπίστηκε από την ΑΑΔΕ το τεχνικό πρόβλημα στο Taxisnet που οδηγούσε σε λάθος υπολογισμό του φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες που υπέβαλαν δηλώσεις, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς επιβαρύνσεις, μέσα στην κανονική προθεσμία.

