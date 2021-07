Κόσμος

Αργεντινή: η στιγμή που η θάλασσα “καταπίνει” σπίτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θάλασσα εξαφάνισε το σπίτι που ήταν χτισμένο στην άκρη του βράχου.

Ένα σπίτι που ήταν χτισμένο στην άκρη βράχου, στην Αργεντινή, κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται, η αύξηση της στάθμης των υδάτων προκάλεσε διάβρωση στα θεμέλια του σπιτιού.

Στο βίντεο όπου καταγράφηκε η κατάρρευση του σπιτιού στο Μπουένος Άιρες, φαίνονται τα τεράστια κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού που το «χτυπούν», προτού το παρασύρουν μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ιδιοκτήτες του διώροφου σπιτιού δεν ήταν μέσα την ώρα της κατάρρευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται στην Ελλάδα με το Κύπελλο

Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1: Το Πειθαρχικό του ΣΕΗ εξετάζει την αποβολή τριών ηθοποιών (βίντεο)

Καύσωνας - Χαρδαλιάς στον ΑΝΤ1: Μέτρα για τους εργαζόμενους