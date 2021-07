Πολιτισμός

“The Enforcer”: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη

Τα συνεργεία αποχωρούν και το….Μαϊάμι γίνεται ξανά Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Αντόνιο Μπαντέρας από την πόλη.

Είναι νωρίς το μεσημέρι, Πέμπτη 29 Ιουλίου, και κορδέλες σταματούν την κίνηση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές στην παραθαλάσσια Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Στο βάθος, πίσω από τις κορδέλες, διακρίνεται ένα μελίσσι από ανθρώπους. Ο γνωστός στους Θεσσαλονικείς παραλιακός δρόμος έχει μεταμορφωθεί για λίγες ώρες και είναι πλημμυρισμένος από αυτοκίνητα με αμερικανικές πινακίδες, μηχανές μεγάλου κυβισμού «Made in USA», ποδήλατα, χομπίστες πάνω σε ρόλερ, εξοπλισμό και άφθονους βοηθητικούς extras ηθοποιούς.

«Στις θέσεις σας... Έτοιμοι... background!» θα ακουστεί από το προσωπικό. Οι τεχνικοί θα κάνουν απόλυτη ησυχία και ξαφνικά δεκάδες «περαστικοί» που ήταν ακίνητοι πάνω στο πεζοδρόμιο θα κινηθούν ταυτόχρονα, σαν σε χορογραφία. Το Μαϊάμι θα ζωντανέψει για μια τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πρώτη παραγωγή του Χόλιγουντ στην πόλη θα διανύει τα τελευταία της λεπτά γυρισμάτων.

Νερό, σνακ κι ομπρέλες για σκιά στα διαλείμματα κυριαρχούν στον χώρο. Η θερμοκρασία που αγγίζει τους 38 βαθμούς στο παραλιακό προάστιο της Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να πτοεί τα εκατοντάδες άτομα που συνεργάζονται για τα τελευταία πληθωρικά πλάνα της ταινίας. «Στοπ. Ξανά στις θέσεις... Πάμε άλλη μια» ακούγεται στο παρασκήνιο και οι λήψεις ξεκινούν ξανά, αφού ο σκηνοθέτης συζητήσει με μερικούς «extras» και αλλάξει κάποια από τα στοιχεία της σκηνής. Η διαδικασία θα επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, να ολοκληρωθούν οι διαφορετικές εγγραφές, όπως τις ζητά ο «ιδιαίτερα οπτικός», όπως τον περιγράφει το προσωπικό, Ρίτσαρντ Χιουζ (Richard Hughes), ο Αυστραλός σκηνοθέτης.

Η Πέμπτη 29 Ιουλίου ήταν η τελευταία γεμάτη με κινηματογραφική δράση ημέρα για τα γυρίσματα του «The Enforcer» στη Θεσσαλονίκη. Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει λιγοστά συμπληρωματικά πλάνα και επιπλέον λήψεις που ίσως θα απαιτηθούν, ώστε ο σκηνοθέτης της ταινίας που γυρίστηκε στην Θεσσαλονίκη μέσα σε πέντε εβδομάδες, να έχει όλο το υλικό που θα χρειαστεί. Υλικό που θα τον βοηθήσει να υλοποιήσει το κινηματογραφικό του όραμα, που έχει ως πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε ότι η χολιγουντιανή ταινία θα κλείσει την κλακέτα της και τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά οι πάσης φύσεως γραφειοκρατικές -και όχι μόνο- διαδικασίες.

Τα πρώτα μονταρισμένα δείγματα της ταινίας με την μορφή μικρών τρέιλερ αναμένονται αρκετά αργότερα αν και ήδη από την τέταρτη εβδομάδα γυρισμάτων μέχρι και το τέλος της πέμπτης, έχει ξεκινήσει μια προεργασία με το υλικό που γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη, μια πρακτική που είναι συνήθης στο Χόλιγουντ, ώστε να επιταχύνεται το τελικό μοντάζ.

Οι Θεσσαλονικείς τώρα πια μπορούν να ...προγραμματίσουν το ραντεβού τους με τη μεταμορφωμένη σε Μαϊάμι πόλη τους για το 2022, όταν προβλέπεται να βγει η ταινία στις αίθουσες.

