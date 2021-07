Κόσμος

Βέλγιο: Ηθοποιός συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσιογράφος με κρυφή κάμερα κατέγραψε τον ηθοποιό να επιβεβαιώνει ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους.

Βέλγος ηθοποιός, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε παιδικά προγράμματα και ταινίες, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο έρευνας για κακοποίηση ανηλίκων.

Η Δικαιοσύνη έφτασε στα ίχνη του υπόπτου, έπειτα από έρευνα Ολλανδού δημοσιογράφου, σε συνεργασία με τη φλαμανδική εφημερίδα Het Laatste Nieuws.

Σε συνέντευξη που κατέγραψε ο δημοσιογράφος με κρυφή κάμερα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους, ενώ αποδέχτηκε υποτιθέμενη πρόσκληση σύμφωνα με την οποία θα συναντούσε ανήλικο σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ωστόσο, ο ύποπτος αρνείται τα γεγονότα στην Αστυνομία.

Ο εν λόγω Φλαμανδός ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε δεκάδες παραγωγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες για κακοποίηση παιδιών που ξεκίνησε η εισαγγελία της Αμβέρσας, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Het Laatste Nieuws.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Χαρδαλιάς στον ΑΝΤ1: Μέτρα για τους εργαζόμενους

Μητσοτάκης από Ρέθυμνο: ασφαλές το εμβόλιο, επικίνδυνος ο κορονοϊός

Αργεντινή: η στιγμή που η θάλασσα “καταπίνει” σπίτι (βίντεο)