Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κρύβουν τα άστρα για το τριήμερο. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Κριός: Αλλαγή προτεραιοτήτων εσείς θα βάλετε μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα πάτε πιο αργά γιατί η δική σας βιασύνη δε σας βοήθησε τελικά σε τίποτα. Ερωτικά, αυτό που θα λάβετε ως απάντηση είναι ότι πρέπει να μην είστε ανυπόμονοι και κυρίως να ξέρετε να εκτιμάτε τους χρόνους των άλλων, αλλά και τις επιθυμίες τους. Οι δικές σας όμως είναι ισχυρότερες και βέβαια σας γεμίζουν με ανυπομονησία. Επαγγελματικά, έχετε και τους λόγους σας να είστε πρωτοπόροι, αλλά αυτό θα σας απασχολήσει γενικότερα και όχι μόνο αυτό το τριήμερο.

Ταύρος: Η δική σας φαντασία είναι αυτή που σας κάνει και να απομακρύνεστε λίγο από την πραγματικότητα, στην οποία θα επιστρέψετε και θα είστε και πολύ συγκεκριμένοι έως και να γίνετε αυστηροί και με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Ερωτικά, έχετε και εσείς μία τάση να θέλετε να κρατάτε πράγματα που να μην γίνονται αντιληπτά από τους άλλους. Αυτό που είναι δύσκολο σε αυτήν τη φάση είναι να είστε συγκρατημένοι.. Επαγγελματικά, έχετε έναν ρόλο που σας ταιριάζει αρκετά, αλλά αυτό και πάλι θέλετε να το επεκτείνετε και παραπέρα.

Δίδυμοι: Είστε τόσο κοινωνικοί αυτό το τριήμερο που θα αναγκαστείτε να ανασκουμπωθείτε και να ξεκουραστείτε λίγο, αφού αυτό που τελικά θέλετε να κάνετε, είναι να αυτοσυγκεντρωθείτε και να οργανωθείτε. Ερωτικά, τα πράγματα έχουν πάρει μία τροπή γρήγορη που εσείς την ακολουθείτε επιμελώς. Αυτό που έχει για εσάς σημασία, είναι να είστε παρόντες όταν σας έχουν ανάγκη και να καλύπτετε αυτή την ανάγκη. Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι για μεγάλες αποφάσεις.

Καρκίνος: Ένα τριήμερο που σταδιακά θα σας βγάλει από τις εργασιακές υποχρεώσεις και θα σας κάνει να ασχοληθείτε με τους φίλους σας, αλλά και πάλι θα συζητάτε τα θέματα εργασίας. Ερωτικά, είστε πολύ ειλικρινείς, αλλά αυτό που δεν ξέρετε είναι αν μπορείτε να είστε και απόλυτα συνεπείς σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Επαγγελματικά, είστε αυτοί που ξέρετε να αλλάζετε γνώμη γρήγορα και κυρίως αν αφορά οικονομικά θέματα.

Λέων: Ευτυχώς που έχετε αυτοσυγκράτηση αυτό το τριήμερο εσείς και αν σας θεωρούν απόμακρους, αυτό δε σημαίνει ότι είστε κιόλας. Βέβαια έχετε τόσο προκαθορισμένα όρια, που δύσκολα θα βοηθηθείτε να τα ξεπεράσουν. Ερωτικά, είστε επιφυλακτικοί και αυτό εκλαμβάνεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος. Επαγγελματικά, έχετε και εσείς τους λόγους σας να θέλετε περισσότερη αναγνώριση.

Παρθένος: Ένα τριήμερο που σας ταξιδεύει είτε κυριολεκτικά είτε πραγματικά και σας πηγαίνει σε άλλες πολιτείες, οι οποίες θα σας φανούν και πολύ ενδιαφέρουσες. Ερωτικά, έχετε θέματα άλυτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα λύσετε εύκολα, τουλάχιστον αν δεν αποφασίσετε να κάνετε συνδέσεις με το παρελθόν. Επαγγελματικά, αν σας ωραιοποιούν περισσότερο τις καταστάσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίες.

Ζυγός: Ένα τριήμερο που για εσάς είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας και για τα ερωτικά σας αλλά και για ψώνια και έξοδα, αλλά από αυτά τα ευχάριστα που θα σας ικανοποιήσουν. Επανερχόμαστε στα ερωτικά, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς, αλλά και εσείς για τους άλλους και σας το δείχνουν και περιμένουν ανταπόκριση. Επαγγελματικά, αν έχετε μπλεχτεί με ένα θέμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

Σκορπιός: Ένα τριήμερο που σας βάζει να ασχοληθείτε με τις σχέσεις σας και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο πολύ επισταμένα. Ερωτικά, έχετε κάθε λόγο να περιμένετε κινήσεις από τους άλλους, συγκεκριμένες και όχι από αυτές τις πρόχειρες, που τελικά σας βάζουν να μένετε στην ίδια θέση. Επαγγελματικά, πάλι δουλεύετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και η κούραση είναι για καλό σας.

Τοξότης: Ένα τριήμερο που έχετε ενδοιασμούς και αν οφείλονται σε συνεργασίες σας, τότε θα πρέπει να είστε πιο αυστηροί στα οικονομικά κριτήρια που θέτετε ή που σας παρέχουν για να διεκπεραιώσετε κάτι. Ερωτικά, έχετε κάθε δίκιο να πιστεύετε αυτά που σας λένε, γιατί έχουν δείξει και μεγάλη συνέπεια, οπότε μπορείτε να τους εμπιστεύεστε. Επαγγελματικά, μπορεί να υπάρχει μία αργοπορία εκ νέου για χρήματα που σας οφείλουν.

Αιγόκερως: Αυτό το τριήμερο είστε πολύ ενεργητικοί και βέβαια θα ασχοληθείτε με δουλειές σπιτιού και οικογενειακές υποχρεώσεις που θα κάνετε και έναν ουσιαστικό διάλογο. Ερωτικά, είστε σε καλή διάθεση, αλλά πρέπει να δώσετε παραπάνω χρόνο. Βασικά θεωρείτε ότι κάτι σας κρύβουν, αλλά δεν έχετε καταλάβει τον λόγο που γίνεται αυτό και αυτό σας απομακρύνει κιόλας. Επαγγελματικά, να εμπιστεύεστε περισσότερο τις δυνάμεις σας.

Υδροχόος: Έχετε πάρει φόρα και τρέχετε και η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα του τριημέρου για εσάς. Έτσι λοιπόν, έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο να περιμένετε πολλά, αρκεί να διαφοροποιηθείτε από τους άλλους και να μη συμμερίζεστε τις απόψεις του, αλλά ούτε να θέλετε να επιβάλλεστε στους άλλους. Ερωτικά, είστε μυστικοπαθείς αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αν το κάνετε σκόπιμα.

Ιχθύες: Σκέφτεστε κάπως πιο εύστροφα αυτό το τριήμερο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκετε και τους κατάλληλους συνομιλητές για να μοιράζεστε τις σκέψεις σας. Ερωτικά, είστε πολύ καλά πληροφορημένοι τι να κάνετε, αλλά μπορείτε πολύ εύκολα να παρεξηγηθείτε με έναν φίλο σας, γιατί δε σας αφιερώνει όσο χρόνο θα θέλατε και σχεδόν αδιαφορεί για εσάς. Επαγγελματικά, μην πιστεύετε ότι αυτό που λέμε αυτές τις μέρες μπορεί να τηρηθεί αυτούσιο, χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Πηγή: fthis.gr

