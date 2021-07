Life

Αυτός είναι ο σωσίας του Brad Pitt! (εικόνες)

Ο 35χρονος μάλιστα έχει συνεργαστεί με την διάσημη σωσία της Αντζελίνας Τζολί, Ντόριαν Ρόουζ.

Ο Νέιθαν Μιντς είναι εργάτης από την Οξφόρδη της Αγγλίας και είναι 35 ετών!

Ο 35χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών και έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως: «Μου είπαν για πρώτη φορά όταν ήμουν 20 ετών ότι έμοιαζα με τον Μπραντ Πιτ και αυτό συνεχίστηκε για περίπου 10 χρόνια, αλλά πάντα γελούσα όταν το άκουγα.

