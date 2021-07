Πολιτική

Γεννηματά για Ταμείο Ανάκαμψης: Να γίνει δίκαιη κατανομή των πόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την Κυβέρνηση πως δίνει τους πόρους του Ταμείου στους ισχυρούς.

«Το Κίνημα Αλλαγής, από την αρχή της πανδημίας, μετείχε ενεργά στις προσπάθειες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιδιώκει, μάλιστα, και την μονιμοποίηση του ως μέσου στήριξης της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Δυστυχώς, όμως, η Κυβέρνηση δέχθηκε να συνδεθεί απόλυτα η εκταμίευση των πόρων του Ταμείου, με δυσβάστακτες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και αντικοινωνικές πολιτικές για τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους νέους ανθρώπους», αναφέρει, σε γραπτή δήλωσή της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτές οι πολιτικές ήδη προωθούνται στην πράξη. «Παράλληλα με δική της επιλογή η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε κατανομή των πόρων που ευνοεί τους μεγάλους και ισχυρούς, αδιαφορώντας για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, την ανάγκη μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Όλα αυτά χωρίς καμία διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις, παρότι η διάρκεια του Ταμείου υπερβαίνει την κυβερνητική θητεία της ΝΔ», προσθέτει η Φώφη Γεννηματά.

«Θεωρούμε σημαντικούς και απαραίτητους για τη χώρα τους πόρους του Ταμείου. Το Κίνημα Αλλαγής δηλώνει “παρών” και διεκδικεί τη δίκαιη αξιοποίηση των πόρων, με όρους διαφάνειας και κοινωνικής συνοχής. Δεν δίνουμε, όμως, λευκή επιταγή στις κυβερνητικές επιλογές», καταλήγει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται στην Ελλάδα με το Κύπελλο

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για παιδιά άνω των 12 ετών