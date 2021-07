Υγεία - Περιβάλλον

Γιατί πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά και ποια εμβόλια πήραν έγκριση;

Γιατί τα παιδιά είναι εργαστήρια παραγωγής νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού

Ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα από την επίσημη καταγραφή από τον ΕΟΔΥ, στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην ηλικία την παιδική και την εφηβική.

Από την αρχή της επιδημίας έχει διαπιστωθεί ότι η νόσος στα παιδιά διαδράμει ήπια ή και ασυμπτωματικά. Εντούτοις, και στις άλλες χώρες, όπως και στις δικές μας, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών έχει νοσηλευτεί, παρά την ήπια συμπτωματολογία, στα νοσοκομεία.

Τα δεδομένα ως προς την κλινική έκφραση της λοίμωξης Covid από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία αλλά και την Ολλανδία επιβεβαιώνουν τη σπανιότητα μίας σοβαρής νόσου ενός σπάνιου συνδρόμου που σχετίζεται με την Covid, το πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο.

