Έγκλημα στη Δάφνη: Σκότωσε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Κατόπιν υπόδειξης του καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου, οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή την άτυχη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Άγριο έγκλημα στη Δάφνη. Ένας 40χρονος Αλβανός σκότωσε τη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, στη διάρκεια ενός διαπληκτισμού με τη 31χρονη γυναίκα του, έβγαλε μαχαίρι και την σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος είπε πως ζήλευε τη σύζυγό του.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη, όπου έμενε το ζευγάρι και εκεί βρήκαν νεκρή την άτυχη γυναίκα, μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.





