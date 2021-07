Πολιτική

Καύσωνας – Χρυσοχοΐδης: να συνεργαστούμε για να προλάβουμε τα δυσάρεστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για το κύμα καύσωνα. Περιπολίες από Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για τον βέλτιστο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι όλοι μαζί, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, θα συνεργαστούμε για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Όπως είπε, το έργο τους θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες, την αυξημένη ετοιμότητα για αποτροπή και πρόληψη πυρκαγιών, την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, την παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες που θα αναζητήσουν στέγη και περίθαλψη καθώς και την προστασία των εργαζομένων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε περιττή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ διεμήνυσε ότι η Πολιτική Προστασία, η αστυνομία, η Πυροσβεστική θα είναι σε ετοιμότητα και επιφυλακή μέσω περιπολιών που θα γίνονται για την αποφυγή πυρκαγιών και για τον εντοπισμό σημείων που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση.

Παράλληλα επισήμανε ότι τοπική αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας ενώ αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε από το υπουργείο Εργασίας για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που πρόκειται να ληφθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έρχεται στην Ελλάδα με το Κύπελλο

Μητσοτάκης από Ρέθυμνο: ασφαλές το εμβόλιο, επικίνδυνος ο κορονοϊός

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τριπλούν: Η Βούλα Παπαχρήστου έμεινε εκτός τελικού (βίντεο)