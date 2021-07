Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολύμβηση: Ο Γκολομέεβ άνετα στον ημιτελικό των 50 μ. ελεύθερο (βίντεο)

Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε πρώτος στη σειρά του και φιλοδοξεί να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος.

Πολύ άνετα προκρίθηκε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στους αυριανούς (05:11 ώρα Ελλάδας) ημιτελικούς των 50μ. ελεύθερο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε πρώτος στη σειρά του με 21.66 και συνολικά κατέλαβε την 3η θέση. Μπροστά του βρέθηκαν μόνο το αδιαφιλονίκητο φαβορί του αγωνίσματος, ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ (21.32), και ο Γάλλος χρυσός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου, Φλοράν Μανοντού (21.65).

Εφόσον η εικόνα των προκριματικών επαληθευτεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Γκολομέεβ λογικά θα γίνει ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που θα προκριθεί σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων εκτός Αθήνας.

Ο όγδοος των προκριματικών, ο 38χρονος Καναδός Μπρεντ Χέιντεν, έκανε 21.85, ενώ πιο πίσω έμειναν μεγάλα ονόματα, όπως οι Ρώσοι Κλιμέντ Κολεσνίκοφ και Βλαντ Μορόζοφ, ο Αμερικανός Μάικλ Αντριου και ο Βρετανός Μπεν Πράουντ.

Στο αγώνισμα συμμετείχε και ο Κύπριος Νικόλας Αντωνίου, ο οποίος κατετάγη 45ος με 23.38.

Στα αξιοσημείωτα, ο αποκλεισμός του Φινλανδού Αρι-Πέκα Λιουκόνεν, που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης τον περασμένο Μάιο στη Βουδαπέστη.

