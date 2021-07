Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Σάρλια (εικόνες)

Το προφίλ του Κροάτη αμυντικού που θα φορέσει τη φανέλα με το “τριφύλλι”. Η διάρκεια του συμβολαίου και οι ετήσιες αποδοχές του.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον από σήμερα ο Ζβόνιμιρ Σάρλια, με τους “πράσινους” να ανακοινώνουν την απόκτησή του με συμβόλαιο έως το 2023.

Ο Κροάτης αμυντικός, το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού το εφετινό καλοκαίρι, θα έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 300.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με ελεύθερη μεταγραφή του Ζβόνιμιρ Σάρλια. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Ο Ζβόνιμιρ Σάρλια γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1996 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σλάβεν Μπέλουπο, δόθηκε δύο σεζόν δανεικός στις Κοπρίβνιτσα και Σόλιν. Στα 21 του επέστρεψε στη Σλάβεν Μπέλουπο, έπαιξε δύο χρονιές και το 2019 μετακόμισε στη Ρωσία για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως δανεικός, με την οποία αγωνίστηκε και στο Europa League. Τον Ιανουάριο του 2020 δόθηκε δανεικός στην τουρκική Κασίμπασα. Τελευταίος σταθμός του πριν τον Παναθηναϊκό η τουρκική Άνκαραγκουτσού, όπου αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν.

Καλωσορίζουμε τον Ζβόνιμιρ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

