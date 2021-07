Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Ανανεώθηκε το γήπεδο μπάσκετ στα Σεπόλια

Ο Δήμος Αθηναίων και η Disney «μεταμόρφωσαν» το γήπεδο από όπου ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αποκτά ξανά «ζωή» το αθλητικό κέντρο Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, εκεί απ' όπου ξεκίνησαν όλα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άρχισε να γράφει τις πρώτες σελίδες της μπασκετικής ιστορίας του με τον «Τρίτωνα Σεπολίων».

Ο δήμος με την συνεργασία και την στήριξη της Disney, «μεταμορφώνουν» τα δύο γήπεδα, στα οποία πρόσφατα φιλοξενήθηκαν και τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας με θέμα τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, στα δύο γήπεδα μπάσκετ των Σεπολίων, ελέγχθηκαν και συντηρήθηκαν οι τέσσερις μπασκέτες αλλά και ο περιβάλλων χώρος τους, τοποθετήθηκε νέο ασφαλές τερέν με διαγραμμίσεις, αντικαταστάθηκε η περίφραξη, ενώ ο street artist same84 επιστρέφει στο γήπεδο όπου ξεκίνησε ο Γιάννης να ξεδιπλώνει την μπασκετική του ιστορία, και δημιουργεί εκ νέου ένα εμβληματικό mural του πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Ριζικά ανακατασκευάστηκε επίσης και η παιδική χαρά του αθλητικού κέντρου.

